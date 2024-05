Mercato - PSG : Un buteur à la Haaland pour oublier Mbappé ?

Thibault Morlain

La saison prochaine, Kylian Mbappé ne sera plus un joueur du PSG. Tandis que le Français est attendu au Real Madrid, la question est de savoir qui viendra le remplacer au sein de l’effectif de Luis Enrique. De nombreux noms auraient été cochés par le club de la capitale, dont celui de Viktor Gyökeres. Le Suédois du Sporting Portugal qui ne serait pas sans rappeler Erling Braut Haaland à certains.

La folle saison de Viktor Gyökeres avec le Sporting Portugal ne passe clairement pas inaperçu. Le serial buteur suédois intéresserait ainsi de nombreux cadors européens. L’attaquant de 25 ans risque donc d’animer le prochain marché des transferts, lui qu’on annonce notamment dans le viseur du PSG. Devant gérer la succession de Kylian Mbappé, Paris penserait ainsi à Gyökeres.



« À un tout autre niveau, il me rappelle un peu Erling Haaland »

Spécialiste du football portugais, Gary De Jesus a évoqué le profil de Viktor Gyökeres pour Le Parisien . Il a alors fait la comparaison entre le Suédois et un certain Erling Braut Haaland : « C’est un attaquant puissant, intense et froid devant le but. Il a un flair impressionnant. À un tout autre niveau, il me rappelle un peu Erling Haaland. Ce n’est pas un esthète, mais il arme très vite et trouve toujours des positions de tir ». Le journaliste a ensuite développé à propos de Gyökeres : « Il utilise beaucoup la profondeur. Son style est très différent de celui de Gonçalo Ramos – même s’ils ont des qualités communes, dans le don de soi et le pressing. Ramos va plutôt mettre les autres en valeur, jouer en une touche. Dos au jeu, Gyökeres va se retourner et frapper, si je caricature. Cela a été le coup de cœur de tout le pays. Il y a une véritable Gyökeres mania. Sa célébration, lors de laquelle il forme un masque avec ses mains, est devenue virale. Lorsqu’il marque, tout le stade l’imite ! Plein d’enfants le font dehors, les gens se sont emparés de ça ».

