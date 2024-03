Départ de Mbappé : Il donne sa réponse finale au PSG !

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé a pris sa décision : il quittera le PSG à l’issue de la saison. Le Paris Saint-Germain s’est lancé sur les traces de Marcus Rashford pour son remplacement si l’on en croit les informations divulguées outre-Manche. Cependant, comme Manchester United, l’Anglais aurait à cœur de poursuivre sa collaboration avec le club mancunien.

Les adieux de Kylian Mbappé approchent à grands pas au vu de sa situation contractuelle au PSG et sa décision de ne pas prolonger son engagement envers le club de la capitale, prenant fin le 30 juin prochain. Selon toute vraisemblance, le Real Madrid sera son point de chute, mais pour ce qui est de sa succession au Paris Saint-Germain, le doute plane.

Le Paris Saint-Germain lorgnerait Marcus Rashford pour l’après-Mbappé

En effet, les options semblent multiples d’après les médias comme Rafael Leão, Victor Osimhen ou encore Marcus Rashford. Néanmoins, le PSG saurait déjà à quoi s’en tenir pour l’attaquant de Manchester United. The Daily Star a récemment confié que le président Nasser Al-Khelaïfi aurait tenté sa chance avec l’Anglais en 2022 et 2023. Ayant signé une prolongation de contrat chez les Red Devils en juillet dernier, Rashford n’aurait nullement l’intention d’aller voir ailleurs.

La renaissance de Marcus Rashford, place à l’Euro ?

Une source de Manchester United s’est livrée sur l’avenir à court terme de Marcus Rashford dans le nord de l’Angleterre pour son début d’été et éventuellement l’Euro. « Marcus s'est vraiment ressaisi depuis les problèmes qu'il a eus au début de l'année en dehors du terrain. Il a impressionné Erik Ten Hag et le reste de l'équipe d'entraîneurs et il est déterminé à terminer la saison en marquant beaucoup de buts et en essayant de se frayer un chemin dans l'équipe d'Angleterre pour l’Euro ».

«Il veut jouer un rôle central pour que Manchester United puisse revenir là où il doit être»