Un joueur «incroyable» va signer au PSG ?

Depuis le début de saison, le FC Barcelone s'appuie sur son centre de formation. Xavi a lancé plusieurs joueurs issus de La Masia, à l'image de Lamine Yamal ou encore Pau Cubarsí. Deux joueurs qui sont très suivis, notamment pas le PSG. Et Fermin Lopez annonce du lourd pour ses deux coéquipiers.

Très actif en vue du prochain mercato estival, le PSG prospecterait notamment du côté du FC Barcelone pour préparer l'avenir. Ainsi, le club de la capitale aurait notamment prospecté pour superviser Lamine Yamal ou encore Pau Cubarsí selon la presse espagnole. Il faut dire que les deux cracks impressionnent pour leur début en professionnel et le PSG serait intéressé. Il faut dire que Fermin Lopez est dithyrambique sur les jeunes joueurs issus de La Masia .

La Masia régale le Barça

« C'est pourquoi nous sommes si heureux et nous avons fait tout ce que nous avons fait après le match contre Naples et la qualification », assure-t-il dans une interview accordée à SPORT , avant de s'attarder plus précisément sur Pau Cubarsí.

Cubarsi est un joueur «incroyable»