Dembélé, Tudor, Icardi... Toutes les infos mercato du 3 juillet

Publié le 3 juillet 2022 à 12h00 par La rédaction

Alors que le mercato estival bat son plein, les clubs se mettent plus que jamais au travail pour leur recrutement. Le 10 Sport vous propose de retrouver les dernières informations sur le marché des transferts.

PSG : Pour Cristiano Ronaldo, c'est non !

C'est probablement l'un feuilleton qui va nous tenir en haleine durant tout l'été. Cristiano Ronaldo aurait décidé de quitter Manchester United durant le mercato. Plusieurs clubs pourraient ainsi tenter de le recruter, mais selon les informations de Fabrizio Romano, ce ne sera pas le cas du PSG. Lancé dans un nouveau projet moins bling-bling, le club parisien n'envisagerait donc pas le recrutement du quintuple Ballon d'Or.



PSG : Dembélé prêt à suivre l'exemple de Mbappé ?

Officiellement sans contrat, Ousmane Dembélé a vu son bail au FC Barcelone s'achever le 30 juin. Cependant, cela ne signifie pas pour autant que l'ailier français va définitivement quitter le club blaugrana. En effet, selon les informations de différents médias espagnols, les discussions se poursuivent entre les deux parties et pourraient aboutir à un accord pour une prolongation de courte durée, jusqu'en 2024.



OM : Annonce est imminente pour Igor Tudor

Quelques heures après le coupe de tonnerre Sampaoli, l'OM a déjà un nouvel entraîneur. En effet, alors que Jorge Sampaoli a décidé de quitter son poste, Pablo Longoria a immédiatement accéléré pour convaincre Igor Tudor. Et selon les informations de La Provence , le technicien croate et déjà à Marseille. L'officialisation de son arrivée serait ainsi imminente.



PSG : La mèche est vendue pour l'arrivée de Galtier