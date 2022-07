Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un transfert de Campos débloqué par Di Maria et Pogba ?

Publié le 3 juillet 2022 à 19h15 par Amadou Diawara

Pour renforcer le futur effectif de Christophe Galtier, Luis Campos aurait coché le nom de Nicolo Zaniolo. Toutefois, le pensionnaire de l'AS Rome serait sur le point de s'engager en faveur de la Juventus. Mais grâce à Angel Di Maria et Paul Pogba, le nouveau conseiller football du PSG pourrait avoir un dernier coup à jouer pour Nicolo Zaniolo.

Libres de tout contrat depuis le 30 juin et la fin de son contrat avec le PSG, Angel Di Maria se dirigerait vers la Juventus. En effet, la Vieille Dame devrait officialiser la signature de l'attaquant argentin la semaine prochaine d'après Sport.es .

Mercato - PSG : L'incroyable retour de Rabiot prend forme https://t.co/hiw6QT5ymk pic.twitter.com/DSjsjasIgm — le10sport (@le10sport) July 3, 2022

La Juve se concentre sur les officialisations de Pogba et Di Maria...

Alors qu'il était dans la même situation contractuelle qu'Angel Di Maria, mais à Manchester United, Paul Pogba est également sans club aujourd'hui. Et comme El Fideo , La Pioche devrait signer en faveur de la Juventus dans les prochains jours selon Sport.es . Ce qui pourrait faire les affaires de Luis Campos. En effet, grâce à Paul Pogba et Angel Di Maria, le nouveau conseiller football du PSG pourrait avoir le temps de renverser la vapeur pour Nicolo Zaniolo.

...avant de se tourner vers Nicolo Zaniolo