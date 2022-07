Mercato - PSG : Le nouvel indice de la femme de Di Maria sur son transfert

Foot - Mercato - PSG

Angel Di Maria est officiellement un agent libre depuis le 30 juin dernier, moment de l’expiration de son contrat au PSG. Et bien avant cette date, l’identité de son futur club ne semblait plus faire de doute : la Juventus. Et sa compagne Jorgelina Cardoso a usé de la subtilité pour confirmer la tendance, à deux reprises.

Pour l’avenir d’Angel Di Maria, il ne semble plus y avoir aucun doute concernant son prochain club. Pendant quelques jours, il a été question d’un éventuel retour en Espagne après son passage au Real Madrid, mais cette fois-ci pour qu’il rejoigne le FC Barcelone. Dans la presse, des rumeurs ont fait surface pour que le désormais ex-ailier du PSG où son contrat est arrivé à expiration le 30 juin, soit rapatrié au Benfica Lisbonne.

Néanmoins, le grand vainqueur de la course à la signature d’Angel Di Maria ne serait autre que la Juventus. D’après le journaliste Fabrizio Romano, la Juventus devrait boucler à la fois les signatures de Paul Pogba et d’Angel Di Maria la semaine prochaine. Il ne manquerait plus qu’à régler certains détails pour que l’opération Di Maria soit une réussite pour la Juventus. D’ailleurs, la compagne de l’Argentin aurait lâché un nouvel indice sur son avenir.

Juventus will officially complete both Paul Pogba and Ángel Di María deals next week. Two top signings to join as free agents, wanted by Allegri. ⚪️⚫️ #Juventus It's all done for Pogba, matter of details for Di María to check contracts and then be announced as new Juve players.