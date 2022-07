Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Avant son transfert à Paris, Christophe Galtier est déjà validé

Publié le 3 juillet 2022 à 18h00 par Amadou Diawara

Comme le10sport.com vous l'a annoncé en exclusivité, Christophe Galtier est sur le point de s'engager en faveur du PSG, et ce, pour prendre la place de Mauricio Pochettino en tant qu'entraineur. Et selon les proches du technicien français, il va réaliser de grosses performances sur le banc parisien.

Désireux de se débarrasser de Mauricio Pochettino, Doha rêve d'installer Zinedine Zidane sur le banc du PSG. Toutefois, son souhait ne va pas se réaliser cet été. En effet, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le PSG n'a pas réussi à convaincre Zinedine Zidane de s'assoir sur son banc cet été, et ce, malgré l'aide de son conseiller historique, Alain Migliaccio. Par conséquent, c'est Christophe Galtier qui va prendre la place Mauricio Pochettino à l'intersaison. Et d'après les proches de l'ex-coach de l'OGC Nice, il ne fait aucun doute qu'il va faire forte impression au PSG.

«Cette Ligue des champions après laquelle court le PSG, c’est lui qui va la ramener»

Dans des propos rapportés par Le Parisien , Bernard Caïazzo a assuré que Christophe Galtier allait offrir sa première Ligue des Champions au PSG. « Et bien qu’ils s’interrogent et ne soient surtout pas dithyrambiques à son sujet, ça laissera une place encore plus grande aux bonnes surprises. Car je vous l’annonce, non seulement Christophe va faire l’affaire, mais cette Ligue des champions après laquelle court le PSG, c’est lui qui va la ramener ! (...) Vous connaissez beaucoup d’entraîneurs capables de tirer 150 % de tous leurs joueurs ? Quand on a un coach de ce niveau-là, qui se fait une religion de progresser tous les jours, qui conjugue l’exigence au plus que parfait et a de telles valeurs humaines, que peut-on demander de plus ? Quand il est parti, quelque chose en moi s’est brisé, je savais que ce ne serait plus jamais pareil » , a jugé le président du conseil de surveillance de l’ASSE.

«Il s’adapte aux qualités de ses joueurs, en tire le meilleur et les fait progresser comme personne»

En plus de Bernard Caïazzo, Charles Bietry s'est également prononcé sur l'arrivée de Christophe Galtier au PSG. Et l'ex-président du PSG est également confiant quant à sa capacité à mener le club parisien vers les sommets. « Au-delà de sa loyauté, son obsession du travail et sa faculté à très vite se faire comprendre d’un groupe, Christophe connaît très bien le football. Il s’adapte aux qualités de ses joueurs, en tire le meilleur et surtout les fait progresser comme personne. Comparez, par exemple, la première et la dernière saison de (Mike) Maignan à Lille, elles n’ont rien à voir. Et ce constat, on peut le faire avec tous les joueurs de l’effectif, sans exception ! » , a confié Charles Bietry dans des propos rapportés par Le Parisien .

«Quand un coach répète les exploits ce ne sont plus des prouesses, c’est de l’extrême compétence »