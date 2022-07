Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Galtier réclame un renfort, Campos prépare du lourd

Publié le 3 juillet 2022 à 13h30 par Bernard Colas mis à jour le 3 juillet 2022 à 13h40

Alors que sa nomination officielle se fait attendre, Christophe Galtier travaille déjà sur le mercato du PSG au côté de Luis Campos et a fixé ses priorités. L’ancien entraîneur de l’OGC Nice compte évoluer dans un système à trois défenseurs et attend donc des recrues en conséquence. En plus de Milan Skriniar, le club de la capitale songerait ainsi à Kalidou Koulibaly, une cible de longue date.

Aperçu au Camp des Loges au cours de la semaine, Christophe Galtier va rapidement devenir le nouvel entraîneur du PSG en lieu et place de Mauricio Pochettino. L’ancien technicien du LOSC et de l’OGC Nice va donc retrouver dans la capitale Luis Campos, et devrait ainsi avoir son mot à dire sur le mercato estival. Le PSG s’est déjà montré actif en s’attachant les services de Vitinha, arrivé en provenance du FC Porto. Renato Sanches (LOSC) pourrait suivre comme vous l’a révélé le10sport.com, tandis que les discussions se poursuivent avec l’Inter pour Milan Skriniar, priorité pour renforcer le secteur défensif. Mais l’international croate n’est pas l’unique joueur visé à ce poste.

Après Skrinar, Galtier attend un défenseur de plus

D’après les informations divulguées samedi par Le Parisien , Christophe Galtier a déjà une idée précise du dispositif tactique qu’il souhaite mettre en place au PSG, avec un système à trois défenseurs. Milan Skriniar est donc attendu à Paris, tandis que Marquinhos et Sergio Ramos devraient rester. L’avenir de Presnel Kimpembe est pour sa part plus incertain, le PSG étant à l’écoute des offres pour le titi, tandis que Thilo Kehrer et Abdou Diallo sont à vendre. Ainsi, la seule arrivée de Skriniar pourrait ne pas suffire. Selon Le Parisien , Luis Campos est à la recherche d’un autre défenseur central dans ce mercato estival, et le conseiller football du PSG pourrait se tourner sur une ancienne cible de Leonardo.

Le PSG n’aurait pas lâché Kalidou Koulibaly

Ce dimanche, Tutto Mercato Web révèle en effet que le PSG est toujours en course pour Kalidou Koulibaly. Après plusieurs tentatives au cours des dernières années, le club de la capitale pourrait enfin obtenir gain de cause puisque le défenseur sénégalais est entré dans sa dernière année de contrat, obligeant le Napoli à réagir en prolongeant ou vendant son joueur. Ce n’est pas la première fois que le nom de Koulibaly est évoquée depuis l’arrivée de Luis Campos, puisque le Corriere dello Sport et Calciomercato.it annonçaient en mai que la piste était toujours d’actualité dans la capitale. Une information confirmée dans la foulée en France par le site But Football Club . À en croire TMW , l’intérêt du PSG pour Kalidou Koulibaly est donc réel, au point que les contacts seraient en cours avec le Sénégalais tandis que la direction étudierait au même moment le type d’offre à formuler à Naples, ouvert à un départ en échange d’une somme importante.

