Mercato - PSG : Galtier réclame déjà deux recrues à Campos

Publié le 2 juillet 2022 à 22h00 par Amadou Diawara

Alors que Lucien Favre l'a remplacé à l'OGC Nice, Christophe Galtier est sur le point de s'engager en faveur du PSG. Déjà arrivé à Paris avant de signer son contrat de deux ans, le coach français prévoirait de mettre en place un dispositif avec trois défenseurs en 2022-2023. Dans cette optique, le PSG envisagerait de recruter deux nouveaux arrières centraux pour que Christophe Galtier puisse mener à bien ses objectifs de la saison.

Désireux de changer d'entraineur, le PSG travaille en parallèle sur l'éviction de Mauricio Pochettino et la nomination de Christophe Galtier, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité. Alors qu'il aurait déjà visité les installations du PSG avant de signer son contrat de deux ans à Paris, l'ex-coach de l'OGC Nice aurait déjà les yeux rivés sur le début de la saison prochaine.

Mercato - PSG : Pour Vitinha et Galtier, le PSG peut aussi remercier Antero Henrique https://t.co/Bm6JcbhVb1 pic.twitter.com/tNm8HLPrMH — le10sport (@le10sport) July 2, 2022

Christophe Galtier veut jouer dans un système à trois défenseurs

D'après les indiscrétions du Parisien , Christophe Galtier aurait déjà choisi sa composition pour la saison à venir, et il compterait miser sur un système avec une défense à trois au PSG. Et alors qu'il a déjà Marquinhos, Sergio Ramos et Presnel Kimpembe à disposition, le futur successeur de Mauricio Pochettino pourrait voir Milan Skriniar rejoindre son équipe cet été. Toutefois, Abdou Diallo et Thilo Kehrer - qui peuvent tous les deux évoluer dans l'axe et sur un côté - pourraient prendre le large lors de ce mercato. Ainsi, Christophe Galtier devrait avoir besoin de renforts en défense centrale et Luis Campos en est bien conscient.

Le PSG veut recruter deux nouveaux défenseurs après Milan Skriniar