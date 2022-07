Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les planètes s'alignent pour le transfert de Renato Sanches

Publié le 2 juillet 2022 à 21h30 par Pierrick Levallet mis à jour le 2 juillet 2022 à 21h32

Lors de ce mercato estival, le PSG entend bien se renforcer notamment au milieu de terrain. Le club de la capitale a déjà bouclé le transfert de Vitinha cet été. Mais Luis Campos ne compterait pas s’arrêter-là et poursuit ses efforts pour recruter Renato Sanches. D’ailleurs, la direction parisienne aurait pris l’avantage sur la concurrence dans ce dossier.

Pour son recrutement estival, le PSG a déjà établi son plan de vol et les postes à renforcer en priorité. Parmi les différents chantiers du club de la capitale cet été, on retrouve le milieu de terrain. La direction parisienne souhaiterait consolider son entrejeu et voudrait donc recruter au moins trois joueurs dans ce secteur cet été. Le champion de France a d’ailleurs déjà bouclé le transfert de Vitinha en provenance du FC Porto. Luis Campos ne compterait cependant pas s’arrêter-là. Le nouveau conseiller football du PSG a jeté son dévolu sur Renato Sanches et est même passé à l’action en transmettant une offre de 10M€ il y a quelques jours comme le10sport.com l’a révélé en exclusivité. Néanmoins, le PSG ne serait pas le seul club à s’intéresser au milieu de terrain portugais, puisque le Milan AC souhaiterait également s’attacher ses services. Néanmoins, le champion de France serait en train de prendre l’avantage sur ce dossier.

Le PSG offre un meilleur salaire

À en croire la Gazzetta dello Sport , le PSG aurait devancé le Milan AC pour Renato Sanches grâce à sa proposition sur le plan du salaire. Le club de la capitale serait prêt à lui offrir 6M€ par saison pour l’attirer, soit 1,5M€ de plus que les Rossoneri .

L’effectif parisien a également charmé Renato Sanches

L’attrait de rejoindre une équipe pleine de stars aurait également aidé le PSG à faire pencher la balance en sa faveur. Renato Sanches aurait été charmé par l’idée de pouvoir évoluer aux côtés de joueurs comme Lionel Messi, Kylian Mbappé ou encore Neymar la saison prochaine. Reste maintenant à voir si Luis Campos parviendra à boucler ce transfert cet été.

