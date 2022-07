Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Une promesse qui ne sera pas tenue sur le mercato ?

Publié le 2 juillet 2022 à 0h00 par Thibault Morlain

Ce jeudi, le PSG a donc officialisé sa première recrue estivale avec l’arrivée de Vitinha en provenance de Porto. Le premier renfort signé Luis Campos, qui travaille toujours en coulisses pour acter d’autres recrues pour Christophe Galtier, le futur entraîneur. La suite du marché des transferts promet d’être animée et on ne devrait pas avoir ce que l’on nous avait promis. Explications.

Suite à l’arrivée de Luis Campos au PSG comme conseiller sportif, le mercato estival s’annonçait très animé. Et le Portugais n’aura pas mis longtemps avant de dénicher son premier renfort. Ce jeudi, le club de la capitale a en effet annoncé l’arrivée de Vitinha. Le Portugais débarque du FC Porto, signant un contrat de 5 ans moyennant 41,525M€.

Objectif : franciser le PSG

Concernant ce mercato et suite à la prolongation de Kylian Mbappé, il était annoncé que le PSG souhaitait franciser son effectif. Des recrues tricolores sont donc attendues au Parc des Princes dans les semaines à venir. Cela pourrait finalement ne pas être le cas.

Un mensonge du PSG ?

En ce sens, les pistes Paul Pogba et Ousmane Dembélé étaient évoquées. Finalement, les deux Français ne devraient pas venir. Et le PSG ne pourrait même pas recruter français. En plus de Vitinha, milieu de terrain portugais, ce sont Gianluca Scamacca, attaquant italien, Renato Sanches, milieu portugais et Milan Skriniar, défenseur slovaque, qui sont ciblés par Luis Campos.