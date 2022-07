Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Renato Sanches donne le feu vert à Luis Campos

Publié le 3 juillet 2022 à 21h00 par Thomas Bourseau

Alors que le contrat de Renato Sanches prendra fin en juin 2023 au LOSC, le milieu de terrain portugais semblerait n'avoir d’yeux que pour le PSG où le conseiller football Luis Campos pousserait en coulisse pour parvenir à boucler son transfert. Et l’entourage de Sanches a confirmé la tendance.

Et si Renato Sanches devenait la deuxième recrue estivale du PSG ? Cette semaine, Vitinha a finalement débarqué au Paris Saint-Germain et a donc confirmé la tendance dessinée par le10sport.com dès le 18 juin dernier, moment où on vous annonçait que le transfert du désormais ex-milieu de terrain du FC Porto était bouclé pour un montant de 40M€.

Le PSG fait tourner la tête de Renato Sanches

En parallèle, toujours selon les informations exclusives du 10sport.com, Luis Campos avait lancé l’opération Renato Sanches. Et depuis, il y a eu une grande évolution dans ce dossier puisque selon le10sport.com, Renato Sanches veut venir au PSG et une offre de 10M€ a même été dégainée bien que le président du LOSC, à savoir Olivier Létang, ait lancé une partie de poker menteur en démentant une telle avancée.

Mercato - PSG : Luis Campos prend une première décision inattendue https://t.co/fcqJNFUH9z pic.twitter.com/MjJpzsaKWp — le10sport (@le10sport) July 3, 2022

Un proche de Renato Sanches confirme son attrait pour le projet du PSG