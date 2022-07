Foot - Mercato - Manchester United

Transferts : PSG, Chelsea, Bayern… Le mercato de Cristiano Ronaldo est lancé

Publié le 3 juillet 2022 à 12h30 par Bernard Colas mis à jour le 3 juillet 2022 à 13h36

À 37 ans, Cristiano Ronaldo sait qu’il se rapproche de la retraite et il ne veut pas perdre de temps. Alors que Manchester United ne disputera pas la Ligue des champions la saison prochaine, le Portugais souhaite changer de club afin de participer à la plus prestigieuse des compétitions européennes. De quoi prévoir un été mouvementé pour le quintuple Ballon d’Or.

Toujours attaché à Manchester United, Cristiano Ronaldo souhaite pourtant prendre le large une année après son retour chez les Red Devils . Alors que son club a fini à la 6e place de Premier League et devra se contenter de la Ligue Europa la saison prochaine, le Portugais voudrait quitter Old Trafford afin de disputer la Ligue des champions ailleurs, et ainsi participer à une 20e campagne de C1 consécutive. D’après les informations divulguées par The Times , confirmées dans la foulée par RMC , Cristiano Ronaldo aurait déjà informé Manchester United de ses envies d’ailleurs, bien que ses dirigeants fermement la porte à un départ pour le moment. Pour autant, le feuilleton Ronaldo semble bien lancé.

Déçu de la dernière saison et du mercato, Cristiano Ronaldo veut partir

En effet, Cristiano Ronaldo est bel et bien décidé à changer d’air avant la fin du mercato estival. ESPN assure également que le Portugais a officiellement demandé à son club de le laisser partir malgré son engagement jusqu’en 2023, estimant avoir besoin de participer à la Ligue des champions dans la dernière ligne droite de sa carrière et n’étant pas convaincu par le début du mercato estival réalisé par son club, tandis que les concurrents directs de Premier League se montrent très actifs jusqu’à maintenant, avec notamment les arrivées d’Erling Haaland à Manchester City ou de Darwin Nunez à Liverpool. Une tendance confirmée par l’entourage du Portugais comme l’avance Fabrizio Romano. Sur Twitter , le journaliste explique que l’attaquant de 37 ans n’a pas demandé à être placé sur la liste des transferts, se contentant de demander à sa direction de lui laisser la porte ouverte s’il parvenait, via son agent Jorge Mendes, à trouver un point de chute pour saison prochaine. Une demande refusée par la formation anglaise, mais cela n’empêche pas le clan Ronaldo de sonder le marché.

Jorge Mendes tente de trouver une solution

Selon Fabrizio Romano, Jorge Mendes discute avec plusieurs clubs d’un transfert de Cristiano Ronaldo cet été. Le Portugais profiterait des négociations concernant ses autres clients pour évoquer avec différents dirigeants la situation du Portugais à Manchester United. D'après RMC , Chelsea serait venu aux renseignements dans ce dossier, tandis que le Bayern Munich et Naples seraient intéressés. De son côté, Fabrizio Romano se montre plus mesuré. D’une part, le Bayern Munich a déjà fait savoir il y a quelques jours par la voix de son directeur sportif Hasan Salihamidzic que le club n’était pas intéressé par Cristiano Ronaldo. De plus, un retour en Serie A ne serait pas d’actualité pour le Portugais, tandis que Thomas Tuchel, disposant des pleins pouvoir dans ce mercato estival, a d’autres priorités pour renforcer son effectif à Chelsea.

Mercato - PSG : Luis Campos s'est décidé pour le transfert de Cristiano Ronaldo https://t.co/1Xw6eGgZD8 pic.twitter.com/h2TKWypwID — le10sport (@le10sport) July 3, 2022

Le PSG ne compte pas sur CR7