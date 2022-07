Foot - Mercato

Mercato : Ça se bouscule en coulisses pour le transfert de Cristiano Ronaldo

Publié le 2 juillet 2022 à 20h00 par Pierrick Levallet

Alors qu'il a vécu une saison délicate, Cristiano Ronaldo pourrait bien quitter Manchester United seulement un an après son retour. Le Portugais aurait réclamé son départ, et sa situation n’aurait pas échappé à plusieurs clubs européens. Le quintuple Ballon d’Or aurait d’ailleurs l’embarras du choix pour son avenir. Mais pour le moment, Manchester United ne serait pas favorable à son transfert.

Seulement un an après son retour à Manchester United, Cristiano Ronaldo pourrait déjà plier bagages cet été. Si d’un point de vue personnel, sa saison est plutôt satisfaisante (24 buts en 37 apparitions toutes compétitions confondues), le constat n’est pas le même sur le plan collectif. Cristiano Ronaldo ne jouera pas la prochaine Ligue des champions, et cela pourrait bien être fatal aux Red Devils . D’après le Times , Cristiano Ronaldo aurait réclamé son transfert à Manchester United, alors qu’il est sous contrat jusqu’en juin 2023. Et sa situation, elle, aurait alerté quelques clubs européens.

Chelsea s’est renseigné pour Cristiano Ronaldo

Selon les informations de RMC Sport , Cristiano Ronaldo ferait l’objet d’un intérêt de Chelsea. Les Blues se seraient d’ailleurs déjà renseignés sur la situation du quintuple Ballon d’Or. Cependant, le Portugais aurait d'autres prétendants. Et il pourrait d’ailleurs découvrir un nouveau championnat à 37 ans.

Le Bayern et Naples également sur le coup

En effet, le Bayern Munich serait également intéressé par une potentielle arrivée de Cristiano Ronaldo cet été. Le légendaire attaquant pourrait venir pallier le possible départ de Robert Lewandowski lors de ce mercato estival. Un retour en Serie A ne serait pas non plus à exclure, puisque Naples penserait aussi à Cristiano Ronaldo. Toutefois, Manchester United n’aurait accepté aucune porte de sortie au joueur pour le moment. À voir si la situation changera au cours des prochaines semaines.