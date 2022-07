Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La mèche est vendue pour l'arrivée de Galtier

Publié le 3 juillet 2022 à 8h15 par Arthur Montagne mis à jour le 3 juillet 2022 à 8h20

C'est un secret de Polichinelle. Christophe Galtier sera bien le prochain entraîneur du PSG bien que l'officialisation ne soit pas encore tombée. L'ancien coach de l'OGC Nice a été aperçu au Camp des Loges tandis que Jean-Pierre Rivère, le président des Aiglons, confirme que son désormais ex-entraîneur va bien rejoindre le PSG.

C'est un sujet qui traîne désormais depuis plusieurs semaines. L'avenir de Mauricio Pochettino a rapidement été scellé puisqu'il n'entrait plus dans les plans de la direction du PSG. Cependant, officiellement, le technicien argentin est toujours l'entraîneur du club parisien puisque son contrat court jusqu'en juin 2023 et que le PSG n'a fait aucune annonce. En coulisses, son départ est toutefois acté et son remplaçant déjà connu.

Galtier aperçu au Camp des Loges

En effet, malgré certaines rumeurs insistantes, Zinedine Zidane ne sera pas l'entraîneur du PSG, comme révélé en exclusivité par le10sport.com. Le successeur de Mauricio Pochettino sera donc bel et bien Christophe Galtier. Remplacé par Lucien Favre à l'OGC Nice, le technicien français va de nouveau collaborer avec Luis Campos. Christophe Galtier a d'ailleurs été aperçu au Camp des Loges ces dernières heures et l'officialisation de sa signature est désormais imminente.

🚨 Christophe Galtier a été aperçu au Camp des Loges aujourd’hui ! ⏳(📸 Instagram : jaakap) pic.twitter.com/03FJi1Xz4K — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) July 2, 2022

Rivère confirme l'arrivée de Galtier au PSG