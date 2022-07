Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : En Espagne, le transfert de Lionel Messi fait toujours parler

Publié le 3 juillet 2022 à 3h00 par Thomas Bourseau

Cela fait onze mois que Lionel Messi a officiellement quitté le FC Barcelone pour rejoindre le PSG. Et ce départ surprise fait toujours autant parler dans la presse que ce soit du côté du Barça que du Real Madrid, en attestent les propos de Luka Modric pour la presse croate.

Lionel Messi a vécu une situation sensiblement similaire à celle d’Ousmane Dembélé actuellement. En effet, libre de tout contrat pendant plus d’un mois l’été dernier après l’expiration de son bail au FC Barcelone le 30 juin, Messi a été contraint d’aller voir ailleurs pour des raisons financières. Pour ce faire, l’emblématique numéro 10 du FC Barcelone troquait la tunique blaugrana pour celle du PSG.

« Le Barça est énorme et possède des joueurs fantastiques qui partent et qui peuvent combler le vide laissé par ceux qui partent »

Un départ qui a beaucoup fait parler lorsqu’il a eu lieu, tout au long de la saison, et jusqu’à ce début de mois de juillet, onze mois après l’arrivée de Lionel Messi au PSG. Vice-président et responsable mondial des développements premium chez Spotify, Marc Hazan s’est confié à SPORT sur les retombées économiques du départ de Messi pour le FC Barcelone, Spotify étant devenu partenaire dur Barça pour les quatre prochaines saisons. « Si le Barça a été dévalorisé en tant que club et marque après le départ de Messi ? Le Barça, en tant que club, en général, est énorme et possède des joueurs fantastiques qui partent et qui peuvent combler le vide laissé par ceux qui partent. Je pense que cela va continuer à se produire. C'est arrivé avec Maradona, avec Cruyff, avec Ronaldinho, maintenant récemment avec Messi. Le club conserve toujours son attrait ».

« C'était étrange de voir Messi, après tant de Clasico, dans un autre maillot »