Mercato : PSG, Barcelone... Un premier verdict tombe pour Ousmane Dembélé

Publié le 3 juillet 2022 à 23h10 par Amadou Diawara

Libre de tout contrat depuis le 30 juin et la fin de son engagement avec le FC Barcelone, Ousmane Dembélé pourrait rejoindre le PSG ou retrouver le Barça. Alors que Xavi aurait aimé boucler la prolongation de l'attaquant français pour la reprise des entrainements de son équipe, il n'aurait pas obtenu gain de cause.

En fin de contrat le 30 juin 2021 avec le FC Barcelone, Ousmane Dembélé n'a pas réussi à trouver un terrain d'entente avec sa direction pour prolonger. Ainsi, l'attaquant français - qui n'a pas non plus trouvé d'accord avec un nouveau club - est aujourd'hui un joueur libre. Alors que le PSG et d'autres clubs européens seraient sur les traces d'Ousmane Dembélé, le Barça poursuivrait ses efforts pour lui faire signer un nouveau contrat.

Ousmane Dembélé n'a pas répondu à l'offre du Barça

D'ailleurs, Xavi aurait aimé boucler la prolongation d'Ousmane Dembélé avant la reprise des entrainements avec ses joueurs. Toutefois, le Barça et le clan Dembélé n'auraient pas réussi à se mettre d'accord à temps.

Ousmane Dembélé absent pour la reprise avec le Barça