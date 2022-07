Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Luis Campos repart à l’attaque pour Renato Sanches

Publié le 3 juillet 2022 à 22h45 par Thomas Bourseau mis à jour le 3 juillet 2022 à 22h49

Bien que le LOSC semble privilégier une vente de Renato Sanches au Milan AC, le milieu de terrain portugais ne voudrait entendre parler d’aucun autre club que le PSG. De son côté, le conseiller football Luis Campos devrait revenir à la charge prochainement pour boucler le transfert de Sanches.

Dès lors que Luis Campos est parvenu, en travaillant de concert avec Antero Henrique, à boucler le transfert de Vitinha pour 40M€, comme le10sport.com vous le révélait le 18 juin dernier, le conseiller football du PSG s’est directement penché sur le dossier Renato Sanches. En effet, on vous révélait en parallèle que Campos avait lancé l’opération Sanches dont le contrat au LOSC expirera en juin 2023.

Renato Sanches ne veut rien d’autre que le PSG

Et la tendance n’a fait que se confirmer. Que ce soit Le Parisien ou d’autres médias, l’intérêt du PSG pour Renato Sanches a été confirmé. Pire, le10sport.com vous dévoilait ces derniers jours et plus spécifiquement le 24 juin qu’une offre de 10M€ avait été formulée par le PSG à destination du LOSC. En outre, Renato Sanches veut rejoindre le Paris Saint-Germain, et rien d’autre.

Nouvelle offensive à venir du PSG pour Renato Sanches