Mercato - PSG : Coup de tonnerre pour ce transfert désiré par Campos

Publié le 3 juillet 2022 à 21h45 par Amadou Diawara

Alors qu'Angel Di Maria a quitté le PSG librement et gratuitement, Luis Campos aurait souhaité s'offrir les services de Nicolo Zaniolo lors de ce mercato estival. Toutefois, le pensionnaire de l'AS Rome ne compterait pas signer à Paris cet été. En effet, Nicolo Zaniolo - qui souhaiterait rejoindre la Juventus - aurait écarté toutes les autres options.

En fin de contrat le 30 juin 2021 avec le PSG, Angel Di Maria a fait ses valises et à quitté Paris. Actuellement sans club, El Fideo se rapprocherait de plus en plus d'un transfert libre et gratuit à la Juventus. De son côté, Luis Campos penserait à recruter un nouveau joueur du même profil pour combler son départ. Dans cette optique, il aurait identifié le profil de Nicolo Zaniolo.

Nicolo Zaniolo est obnubilé par la Juventus

Toutefois, Luis Campos - le nouveau conseiller football du PSG - ne devrait pas réussir à boucler la signature de Nicolo Zaniolo cet été. En effet, ce dernier n'aurait d'yeux que pour la Juventus.

Nicolo Zaniolo ferme la porte au PSG

Selon les informations d'Alfredo Pedulla, divulguées ce dimanche, Nicolo Zaniolo aurait d'ores et déjà décidé de rejoindre la Juventus cet été. Ainsi, le pensionnaire de l'AS Rome aurait écarté toutes les autres pistes, et notamment celle menant au PSG. Et à en croire le journaliste italien, Nicolo Zaniolo ne devrait pas revenir sur sa décision.