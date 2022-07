Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pogba, Di Maria... L'issue est imminente pour ces deux transferts

Publié le 3 juillet 2022 à 19h30 par Amadou Diawara

Tous les deux libres depuis le 30 juin, Paul Pogba et Angel Di Maria devraient évoluer sous les mêmes couleurs la saison prochaine. En effet, La Pioche et El Fideo seraient sur le point de s'engager en faveur de la Juventus, et ce, malgré un intérêt du PSG pour le Français. D'ailleurs, les Bianconeri devraient officialiser les transferts de Paul Pogba et d'Angel Di Maria la semaine prochaine.

Engagé jusqu'au 30 juin avec le PSG, Angel Di Maria est désormais libre de tout contrat. En effet, le club de la capitale a préféré ne pas activer l'option pour étendre le bail d' El Fideo d'une saison. Et alors qu'il n'a pas trouvé le moindre accord avec une nouvelle écurie pour le moment, Angel Di Maria devrait finalement signer en faveur de la Juventus dans les prochains jours.

Paul Pogba et Angel Di Maria officialisés dans la semaine par la Juve ?

Comme Angel Di Maria, Paul Pogba est aujourd'hui sans club. Alors que son bail avec Manchester United se terminait le 30 juin, La Pioche a fermé la porte à une prolongation chez les Red Devils. En attendant de finaliser un transfert dans un nouveau club, Paul Pogba est aujourd'hui libre de tout contrat. Et malgré l'intérêt du PSG, le milieu de terrain français devrait être transféré officiellement à la Juventus très prochainement.

Tout est bouclé pour le transfert de Paul Pogba

Selon les informations de Sport.es , Angel Di Maria et Paul Pogba évolueront dans le même club la saison prochaine : la Juventus. A en croire le média espagnol, El Fideo et La Pioche seraient sur le point de s'engager librement et gratuitement en faveur de la Vieille Dame . Et l'officialisation de leur transfert serait prévu pour la semaine prochaine, une fois qu'ils auront passé leur visite médicale à Turin. Autant d'indiscrétions confirmées par Fabrizio Romano.

La Juventus doit encore vérifier les contrats d'Angel Di Maria