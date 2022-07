Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Les planètes se sont alignées pour ce gros coup de Longoria

Publié le 3 juillet 2022

Isaak Touré va connaître la Ligue 1. Après s’être aguerri en Ligue 2 au Havre, son club formateur, et avec la sélection U19 de l’Équipe de France, le défenseur de 2 mètres a déposé ses valises à l’OM. Un choix plus qu’évident comme Touré a tenu à le rappeler aux médias du club phocéen.

La faute à une situation financière pas vraiment florissante, Pablo Longoria se retrouve dans l’obligation de dégraisser l’effectif qui va être géré par Igor Tudor à compter de la semaine prochaine. La Provence a révélé ce dimanche que le coach croate allait apposer sa signature sur un contrat pour les deux prochaines saisons à l’OM et tous les documents devraient être signés dans la journée de lundi. S’en suivront l’officialisation de l’arrivée de Tudor ainsi que sa première séance d’entraînement avec ses nouveaux joueurs.

Isaak Touré, «fier» d’être à l’OM

Après avoir bouclé la venue de Samuel Gigot dès le mercato hivernal pour une arrivée en fin de contrat cet été, le président Pablo Longoria en a fait de même avec Isaak Touré dans la journée de jeudi. Le défenseur de 19 ans sera un joueur de l’OM jusqu’en juin 2027. Et dès sa signature, Isaak Touré s’est montré emballé par son nouveau challenge lors d’un entretien avec les médias du club phocéen. « Comment je me sens après avoir signé mon contrat ? Déjà c’est une immense fierté parce que c’est l’un des plus grands clubs français : « À jamais les premiers » comme on dit. C’est une immense fierté d’avoir la confiance qu’ils m’ont donné. Je remercie mes agents, mes parents, mes coachs. Et puis on verra par la suite comment ça va se passer maintenant ».

Touré est un supporter marseillais depuis le berceau

Après avoir toutes ses classes au Havre où il est passé par la réserve avant d’être lancé dans le grand bain avec l’équipe première, Isaak Touré va se lancer une toute nouvelle expérience et déjà la deuxième étape de sa jeune carrière. Mais pourquoi l’OM ? Isaak Touré s’est attardé sur les raisons de son choix final lors de ladite interview avec l’OM, qui remonte à une affinité de longue date. « Pourquoi l’OM pour la deuxième étape de ma carrière ? Parce que c’est mon club de coeur. Depuis tout petit je suis fan de l’OM. Après, ça ne se refuse pas l’Olympique de Marseille, on dit pas non ».

Il idolâtre Didier Drogba, qui est resté dans les mémoires des supporters.