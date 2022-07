Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pablo Longoria active une nouvelle piste, un club de Ligue 1 veut le doubler

Publié le 3 juillet 2022 à 16h10 par Bernard Colas

Alors qu’Igor Tudor va succéder à Jorge Sampaoli sur le banc de l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria est en quête de renforts dans ce mercato estival, notamment dans le secteur défensif pour remplacer William Saliba. Le club phocéen s’intéresserait ainsi à Kim Min-Jae, mais le Stade Rennais aurait de l’avance dans ce dossier.

N’étant plus sur la même longueur d’onde que Pablo Longoria à l’OM, en particulier concernant le mercato estival, Jorge Sampaoli a quitté son poste et sera remplacé par Igor Tudor. L’Olympique de Marseille n’a pas mis longtemps avant de rebondir, permettant au club phocéen d’avoir à nouveau la tête au recrutement estival. Du renfort est attendu afin de permettre à l’OM d’être compétitif la saison prochaine, notamment en Ligue des champions, et les pistes sont nombreuses.

Kim Min-Jae dans le viseur de Pablo Longoria

Ce dimanche, RMC révèle l’intérêt de l’OM pour Kim Min-Jae. À 25 ans, le défenseur central sud-coréen vient d’achever sa première saison hors-Asie du côté de Fenerbahçe, lui permettant ainsi de découvrir la Ligue Europa. Un profil qui séduirait donc Pablo Longoria, mais le président de l’OM n’a pas l’avantage dans ce dossier.

Le Stade Rennais en passe de doubler l’OM