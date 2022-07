Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Les joueurs savent à quoi s'attendre avec Igor Tudor, successeur de Sampaoli

Arrivé à Marseille pour s'engager avec le club phocéen, Igor Tudor s’apprête à prendre la succession de Jorge Sampaoli. Le Croate de 44 ans devrait signer pour deux saisons avec l’OM ce dimanche avant de diriger sa première séance d’entraînement à La Commanderie lundi. L’occasion pour les joueurs de découvrir un entraîneur ambitieux, prometteur mais également très exigeant.

Sentant le vent tourner, Pablo Longoria avait décidé de sonder le marché des entraîneurs depuis plusieurs jours, en cas d’éventuel départ de Jorge Sampaoli. Il faut dire que l’Argentin a pris l’habitude de mettre fin à ses aventures de manière brutale, et son passage marseillais n’a pas fait exception. Après avoir averti à plusieurs reprises sa direction concernant ses ambitions sur le mercato estival, le volcanique Sampaoli a mis ses menaces à exécution en claquant la porte, expliquant que « [s]on rythme et [s]es objectifs ne sont pas les mêmes que ceux des dirigeants », tout en ajoutant qu’il « n'y a rien de mal à prétendre des choses différentes. » Alors que l’OM entame sa préparation pour le nouvel exercice, Pablo Longoria s’est activé pour dénicher son successeur, et le feuilleton n’a pas duré longtemps avec la future nomination d’Igor Tudor.

« C'est un homme intelligent et vif. Je n'ai aucun doute sur sa réussite à Marseille »

À 44 ans, Igor Tudor va devenir le neuvième entraîneur de l’OM sur les dix dernières années. L’ancien adjoint d’Andrea Pirlo à la Juventus est arrivé dans la cité phocéenne ce samedi soir et devrait parapher un contrat de deux ans ce dimanche avant d’être présenté dans la foulée. Un choix qui ne fait pas l’unanimité parmi les supporters olympiens, puisque l’ancien international croate, comme Jorge Sampaoli, ne laisse personne indifférent après être passé dans un endroit. En Italie, on se montre en tout cas enthousiaste à l’idée de le voir prendre les rênes de l’OM. « J'ai hâte de le voir à Marseille, qui sera un tournant dans sa carrière. Je suis sûr qu'il est prêt », explique dans L’Équipe Maurizio Setti, le président de Vérone. Arrivé à l’Hellas en remplacement d'Eusebio Di Francesco après trois défaites lors des trois premiers matches de championnat la saison dernière, Igor Tudor s’est en effet distingué en finissant 9e au classement, une réussite qui a fait de lui le favori de Pablo Longoria pour le poste. « C'est un homme intelligent et vif. Je n'ai aucun doute sur sa réussite à Marseille », valide Marcello Lippi, son ex-entraîneur à la Juve.

« Après un entraînement, tu es parfois plus fatigué qu'après un match »

Le vestiaire de l’OM va néanmoins devoir rapidement s’adapter aux exigences d’Igor Tudor pour espérer répondre à ses attentes. Les premières séances d’entraînement risquent d'être rudes pour les joueurs comme l’explique dans La Provence Fabio Bianchi, journaliste à la Gazzetta dello Sport . « Il dirige des séances d’entraînement très intenses, il fait travailler les joueurs très dur », confie-t-il. « Roberto De Zerbi (un temps cité parmi les cibles de l’OM) est plus proche de Pep Guardiola au niveau de la possession. Tudor, c’est totalement différent. C’est plus physique et agressif. Avec lui, le pressing commence dans la surface de réparation adverse. Ce qui plaît aux joueurs, c’est l’énorme travail d’intensité réalisé à l’entraînement. Certains disent qu’ils sont rincés après les séances d’entraînement. Avec lui, il faut s’habituer à avoir un volume de courses très important et une explosivité au pressing », confirme Johann Crochet, spécialiste du football italien pour RMC Sport . « Il a besoin de joueurs très physiques, parce que c'est un foot agressif qui nécessite une excellente condition. Tactiquement, il ne fait pas trop dans le détail. Ce n'est pas le genre à faire des pauses au milieu de la séance pour parler et jouer les profs de foot. Au contraire, lui, il veut du rythme, du rythme, du rythme. Après un entraînement, tu es parfois plus fatigué qu'après un match », surenchère Valon Behrami, ancien protégé de Tudor à l’Udinese.

« Il nous a dit qu'on allait tellement souffrir qu'on ne verrait plus rien d'autre que le centre d'entraînement et notre lit, et c'est ce qu'il s'est passé »