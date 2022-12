Déchaînée, l’ASSE met le feu au mercato

Arnaud De Kanel

Le danger d'une deuxième descente en deux ans plane plus que jamais au dessus de Geoffroy-Guichard. L'ASSE est lanterne rouge de Ligue 2 à la mi-saison, une posture extrêmement délicate qui va forcer les Verts à dynamiter le mercato. Une arrivée a été conclue, tandis que d'autres pistes sont explorées et pourraient connaitre un dénouement heureux.

Bons derniers de Ligue 2, les Verts de Laurent Batlles sont dans l'urgence. Afin de renouveler son effectif et recruter des soldats capables de mener à mien l'opération maintien, l'ASSE agite le mercato hivernal. Les pistes se multiplient ces derniers jours.

L'ASSE est en feu

En manque de confiance, Etienne Green ne ferait plus l'unanimité à Saint-Etienne et le club du Forez lui chercherait même un successeur. De plus, son remplaçant Matthieu Dreyer ne s'est pas montré beaucoup plus rassurant. Gauthier Gallon, ancien portier de Batlles à l'ESTAC, a longtemps été la cible numéro une mais elle s'est nettement refroidie d'après les informations de But Football Club . Alors, les Verts auraient décidé de se pencher sur Gautier Larsonneur, actuellement à Valenciennes. En Vert et Contre Tous rajoute également le nom de Jérôme Prior comme possible successeur de Green.



Depuis quelques semaines, Faouzi Ghoulam, libre de tout contrat, s'entraine dans les installations de l'ASSE. Foot Mercato rapporte que les Verts auraient l'intention de lui proposer un bail, mais l'Algérien réfléchirait à d'autres opportunités étant donné qu'il se sent bien. Laurent Battles avait laissé planer le doute en conférence de presse : « Il s’entraîne avec nous et après on verra ce qu’il se passera. Je répéterai toujours la même chose, c’est à la fois de son côté et du notre, lui aussi doit prendre certaines décisions quant à son avenir et nous aussi. »



Enfin, les Verts rêvent d'Amine Boutrah comme le10Sport vous l'a révélé en exclusivité. La révélation du championnat de National avec Concarneau est également suivi de près par Montpellier et les Girondins de Bordeaux.

