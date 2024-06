De Zerbi : L’OM lui fait déjà des cadeaux !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Fraichement nommé au poste d'entraîneur de l'OM, Roberto De Zerbi va avoir du pain sur la planche pour redresser la situation sportive du club phocéen. Et le coach italien démarre cette mission avec deux jolis cadeaux d'arrivée, puisque Lilian Brassier ainsi qu'Ismaël Koné vont bientôt venir renforcer les rangs de l'OM.

Pendant plusieurs semaines, l'OM a cherché son nouvel entraîneur pour assurer la succession de Jean-Louis Gasset. Paulo Fonseca, Christophe Galtier, Sergio Conceiçao... Plusieurs profils ont été annoncés dans le viseur de Pablo Longoria, mais c'est finalement un autre technicien qui a été retenu et dont la nomination sur le banc de l'OM a été officialisé cette semaine : Roberto De Zerbi.

Nouveau challenge pour De Zerbi

Le coach italien débarque donc de Brighton, et va tenter de redresser au plus vite la situation sportive de l'OM qui n'a pas réussi à valider son ticket pour la Coupe d'Europe la saison prochaine. Et De Zerbi a déjà droit à quelques cadeaux pour atteindre cet objectif...

Brassier et Koné débarquent à l'OM

En effet, si l'on en croit les toutes dernières tendances, l'OM a d'ores et déjà bouclé le recrutement de deux nouveaux visages pour la saison à venir : Lilian Brassier (24 ans) et Ismaël Koné (22 ans). Le premier, défenseur central, débarque en provenance de Brest pour un transfert avoisinant les 10M€, tandis que le milieu de terrain canadien de Watford devrait arriver pour 18M€. De belles dépenses en guise de cadeau pour De Zerbi...