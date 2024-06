De Zerbi : L'OM a trouvé la solution !

Axel Cornic

Après des mois de spéculations, l’Olympique de Marseille semble être sur le point de trouver son nouvel entraineur. Il s’agirait de Roberto De Zerbi, devenu le grand favori face à l’indécision de Sérgio Conceição et qui pourrait bien trouver un accord total assez rapidement avec le club phocéen.

Tout est allé très vite. Alors que le dossier Sérgio Conceição trainait depuis quelques semaines, l’OM a viré à la surprise générale sur Roberto De Zerbi, entraineur italien à la cote énorme et qui était surtout lié à des clubs comme le Bayern Munich ou Manchester United. Et contrairement au Portugais, il aurait rapidement accepté l’offre marseillaise !

Conceiçao : Voilà pourquoi l’OM l’a planté ! https://t.co/IMcvAiE34T pic.twitter.com/ozZj6PQQtE — le10sport (@le10sport) June 14, 2024

De Zerbi à l’OM

A en croire les différents médias qui parlent de ce dossier depuis le 13 juin, De Zerbi n'aurait pas été difficile à convaincre et un contrat de trois ans l’attendrait déjà à l’OM. Le problème est qu'il est encore lié à Brighton jusqu’en juin 2026 et les Marseillais doivent donc payer sa clause de sortie, qui était initialement fixée entre 13 et 14M€.

Tout est réglé avec Brighton ?

L’Italien aurait vraisemblablement réussi à convaincre ses dirigeants de baisser ce montant et ses efforts semblent avoir payé, puisqu’il serait désormais à un pas de l’OM. D’après les informations du Parisien, après l’accord verbal avec Roberto De Zerbi, un accord total aurait également été trouvé avec Brighton, ce vendredi. Marseille va donc payer une indemnité de 6M€ et il n’y aura plus d’obstacle à l’arrivée du nouveau coach.