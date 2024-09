De Zerbi : L’OM a signé «un fou»

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Jean-Louis Gasset n’étant pas resté à l’issue de la saison dernière, l’OM était parti en quête d’un nouvel entraîneur cet été. Après de longues recherches, Pablo Longoria a fini par surprendre tout le monde en faisant signer Roberto De Zerbi, qu’on promettait aux plus grands clubs européens. Connaissant bien l’Italien pour l’avoir eu à Sassuolo, Maxime Lopez en a dit plus sur ce qui attend l’OM avec De Zerbi.

Si on a longtemps parlé de Paulo Fonseca ou Sergio Conceiçao, c’est finalement Roberto De Zerbi qui a été nommé entraîneur de l’OM. Après avoir annoncé son départ de Brighton, l’Italien était envoyé dans les plus grands clubs européens, mais voilà qu’il a donc été convaincu par le projet exposé par Pablo Longoria, acceptant ainsi de signer à Marseille et ce même sans Coupe d’Europe cette saison.

« Humainement, il est exceptionnel »

Ancien joueur de l’OM, Maxime Lopez a eu la chance d’être entraîné par Roberto De Zerbi à Sassuolo. A quoi faut-il alors s’attendre avec l’Italien ? Pour RMC, celui qui vient de signer au Paris FC a fait savoir sur De Zerbi : « C’est un football que les gens vont kiffer à Marseille. C’est quelqu’un de très exigeant. Humainement, il est exceptionnel parce qu’il est proche des joueurs. Après, sur le terrain, il est fou, très fou. En fait, c’est 50-50. En dehors du foot, humainement, quand je suis arrivé à Sassuolo, il m’a proposé de dormir chez lui les premiers jours. J’étais en couple à l’époque, je ne pouvais pas. C’est rare ».

« Il ne frappe personne, mais… »

« Après, dès qu’il arrive sur le terrain, on dirait un bouton qui s’active, il est fou. Vous avez peut-être vu la vidéo à l’entraînement à Marseille où il tire le ballon. Ça s’est un dixième de ce que j’ai vu. Attention, il ne fait pas des trucs de fou, il ne frappe personne, mais c’est quelqu’un de très exigeant. Il voit tout », a ensuite poursuivi Maxime Lopez sur Roberto De Zerbi, nouvel entraîneur de l’OM.