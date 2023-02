Cristiano Ronaldo est concerné par le mercato du PSG

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec le PSG, Sergio Ramos ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait puisqu’aucune négociation concrète n’a été amorcé pour une prolongation. En attendant, les dirigeants de l’écurie saoudienne d’Al-Nassr projettent des retrouvailles entre l’ancien défenseur emblématique du Real Madrid et Cristiano Ronaldo pour l’été prochain.

Au même titre que Lionel Messi, Sergio Ramos arrivera au terme de son contrat avec le PSG à l’issue de la saison. Mais contrairement à l’attaquant argentin, aucune démarche concrète n’a pour l’instant été entamée par Luis Campos pour tenter de prolonger le défenseur espagnol de 36 ans, qui pourrait donc quitter le PSG libre en juin prochain. D’ailleurs, un club tente déjà de se rapprocher de Ramos pour l’enrôler libre à cette échéance…

Cristiano Ronaldo s’est fait punir, il dit tout https://t.co/LxYZ2eTrdC pic.twitter.com/LTkcpAOnx2 — le10sport (@le10sport) February 23, 2023

Après Ronaldo, Al-Nassr vise Ramos

Comme l’a révélé MARCA samedi, la direction d’Al-Nassr va tenter de frapper un gros coup l’été prochain avec la signature de Sergio Ramos. Après avoir enrôlé Cristiano Ronaldo en décembre dernier, l’écurie saoudienne projette donc de réitérer l’expérience avec le joueur du PSG. Le souhait d’Al-Nassr est clair : recomposer le duo Ronaldo-Ramos qui a fait les beaux jours du Real Madrid par le passé, et la présence de l’attaquant portugais en Arabie Saoudite pourrait être un argument décisif aux yeux du défenseur central du PSG.

« On verra bien… »