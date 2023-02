Transfert - Neymar : Cette annonce qui fait grincer des dents le PSG

Amadou Diawara

Alors que Neymar est loin de son meilleur niveau depuis de longs mois, le PSG aimerait s'en séparer dès le prochain mercato estival. Toutefois, le club de la capitale ne devrait pas récupérer les 222M€ investis, et ce, même si son numéro 10 est sous contrat jusqu'en 2027. En effet, Neymar aurait perdu de la valeur sur le marché des transferts.

Arrivé au PSG à l'été 2017, Neymar avait paraphé un bail de cinq saisons lors de sa signature. Pour ne pas voir son numéro 10 partir librement et gratuitement le 1er juillet 2022, le club de la capitale l'a prolongé en mai 2021. Et comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Neymar est désormais lié au PSG jusqu'au 30 juin 2027.

PSG : Il l'annonce, le Qatar a fait une grosse erreur https://t.co/ETTgcQZss8 pic.twitter.com/QR7KrKYYzl — le10sport (@le10sport) February 25, 2023

Le PSG a payé 222M€ pour Neymar en 2017

Malgré son engagement de longue durée, Neymar pourrait ne plus faire long feu au PSG. En effet, la direction parisienne voudrait se débarrasser de sa star brésilienne dès cet été, et ce, parce qu'elle n'évolue plus du tout à son meilleur niveau depuis de longs mois. Toutefois, le PSG ne devrait pas empocher un pactole pour le transfert de Neymar.

Neymar a perdu de la valeur sur le marché