Mercato - PSG : «Une catastrophe» provoquée par Mbappé, Messi et Neymar

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Auteur d’un remarquable triplé qui a fait très mal au FC Nantes jeudi soir en Europa League, Angel Di Maria brille donc sur la scène européenne, un peu plus de six mois après son départ libre du PSG. Daniel Riolo regrette d’ailleurs amèrement cette perte, qui a été provoquée par la concurrence de Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi au PSG.

Alors qu’il a porté les couleurs du PSG pendant sept ans (2015-2022) et devant constamment faire face à une rude concurrence dans le secteur offensif, Angel Di Maria a finalement été poussé vers la sortie au terme de son contrat en juin dernier. L’ailier argentin a finalement choisi la Juventus Turin pour se relancer, et il a cartonné jeudi soir avec le club bianconero sur la pelouse du FC Nantes en inscrivant un remarquable triplé (3-0), ce qui fait forcément couler beaucoup d’encre alors que le PSG avait décidé de ne pas le conserver.

« Il n’était plus assez sexy »

Dans l’After Foot sur RMC Sport, Daniel Riolo a dézingué le PSG dans sa gestion du cas Di Maria : « On va être obligés de repenser à son départ du PSG. Le problème ce n’est pas son départ ou comment il a été remplacé, c’est la façon dont on a considéré à un moment que ce gars-là devait être mis en concurrence parce qu’il n’était plus assez sexy », a indiqué le chroniqueur.

Une concurrence trop forte avec Mbappé, Neymar et Messi