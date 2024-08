Coup de théâtre pour ce transfert du Real Madrid

Amadou Diawara

Pour renforcer le couloir gauche de sa défense, le Real Madrid aimerait boucler la signature d'Alphonso Davies lors de ce mercato estival. Toutefois, le Bayern a toujours fait tout son possible pour retenir son numéro 19. Mais heureusement pour la direction merengue, les Bavarois viennent d'ouvrir la porte à un départ d'Alphonso Davies.

Depuis l'ouverture du mercato estival, le Real Madrid n'a bouclé qu'un seul transfert : Kylian Mbappé. En effet, le club merengue a officialisé la signature libre et gratuite de la star de 25 ans, qui était en fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG.

Davies attend le Real Madrid

En plus de Kylian Mbappé, le Real Madrid de Florentino Pérez voudrait s'offrir les services d'un autre joueur lors de ce mercato estival. En effet, le club merengue souhaiterait étoffer le côté gauche de sa défense, et ce, en finalisant le transfert d'Alphonso Davies. Et la Maison-Blanche serait déjà en bonne posture sur ce dossier.

Le Bayern a placé Davies sur le marché

Selon les informations d'AS, les hautes sphères du Real Madrid seraient sur les traces d'Alphonso Davies, et elles seraient convaincues que le joueur veut jouer au Santiago Bernabeu la saison prochaine. Toutefois, le Bayern d'Herbert Hainer essaierait de retenir l'international canadien. En effet, l'écurie bavaroise aurait proposé un contrat d'environ 14M€ nets annuels à Alphonso Davies, et ce, pour qu'il étende son bail, qui court actuellement jusqu'au 30 juin 2025. Malheureusement pour le Bayern, le défenseur de 23 ans n'a pas encore répondu à la proposition munichoise. D'après le média espagnol, il voudrait attendre le Real Madrid. Dos au mur, le Bayern aurait décidé de placer Alphonso Davies sur le marché. Pour la première fois, le club emmené par Vincent Kompany serait prêt à vendre son numéro 19 s'il refuse de rempiler. Affaire à suivre...