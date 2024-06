Conceiçao : L'OM a tourné la page !

Alexis Brunet

Dans les prochains jours, l’OM devrait très probablement communiquer l’arrivée de Roberto De Zerbi au poste d’entraîneur principal de l’équipe première. L’Italien n’était pourtant pas le favori, puisque le club phocéen avait beaucoup négocié pour essayer de mettre la main sur Sergio Conceição. Mais la roue a tourné et le Portugais n’a plus de nouvelles de la part des dirigeants marseillais.

L’OM est en passe de commencer un nouveau cycle. Après avoir cumulé les entraîneurs la saison dernière, le club phocéen va essayer de retrouver un peu de stabilité et de calme dans ce secteur. Pour y arriver, Pablo Longoria semble vouloir compter sur Roberto De Zerbi. L’Italien est très proche de rejoindre Marseille, qui aurait déjà même un accord avec lui pour un contrat de trois ans.

L’OM doit faire un chèque à Brighton pour De Zerbi

L’OM dispose d’un accord avec Roberto De Zerbi, mais pas encore avec Brighton. En effet, l’entraîneur italien a décidé de quitter le club anglais, mais Marseille doit payer une clause aux Seagulls pour pouvoir officiellement s’offrir les services du coach de 45 ans. D’après les informations du journal L’Équipe , Pablo Longoria aurait trouvé une solution. Le paiement de cette dernière sera étalé dans le temps et le montant de la clause dépendra des performances de l’OM.

L’OM ne donne plus de nouvelles à Conceição