Conceição : L’OM a sorti l’artillerie lourde

Axel Cornic

L’Olympique de Marseille se cherche un nouvel entraineur et après avoir essuyé un échec avec Paulo Fonseca, Pablo Longoria a bien l’intention de ne pas laisser s’échapper sa nouvelle piste. Il s’agit selon nos informations de Sérgio Conceição, récemment été libéré par le FC Porto et qui aurait déjà une offre alléchante entre les mains.

Le mercato estival débute dans moins d’un mois, mais l’OM n’a toujours pas de coach. Pablo Longoria pensait pouvoir régler le problème assez rapidement, mais Paulo Fonseca a filé à l’AC Milan et Sérgio Conceição, le plan B que nous vous avons dévoilé sur le10sport.com, ne semble pas être pressé de décider son avenir.

Succession de Gasset : L’OM plombé par Tudor ? https://t.co/8trkK6JpZr pic.twitter.com/JHk7YgDt58 — le10sport (@le10sport) June 6, 2024

Une offre très intéressante ?

Pourtant, l’OM semble avoir tout fait pour le convaincre. Selon les informations de RMC Sport , le président Longoria aurait proposé à Conceição un projet sur trois ans avec une offre économiquement assez intéressante. Mais le technicien portugais n’aurait toujours pas donné sa réponse...

L’OM est pessimiste pour Conceição

Après sept années passées au FC Porto, il aurait besoin d’un peu de temps pour réfléchir à la prochaine étape à donner à sa carrière et semble ressentir un peu de fatigue ou de lassitude. Sérgio Conceição serait même assez hésitant concernant la proposition de l’OM, avec Pablo Longoria et son entourage qui afficheraient désormais un certain pessimisme.