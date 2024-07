Clauss fait ses adieux à l’OM après son transfert !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après 2 saisons sous le maillot de l’OM, Jonathan Clauss va découvrir un nouveau club au sein du championnat de France. En effet, ce jeudi soir, le transfert de l’ancien joueur du RC Lens a été officialisé et le voilà désormais engagé jusqu’en 2026 avec l’OGC Nice, où il jouera sous les ordres de Franck Haise, son ancien entraîneur chez les Sang et Or. Parti chez les Aiglons, Clauss a tenu à adresser un dernier message à l’OM et à ses fans.

Alors que l’OM aurait trouvé un accord avec Crystal Palace pour le transfert d’Ismaïla Sarr, ce jeudi, c’est Jonathan Clauss qui a été vendu par le club phocéen. A un an du terme de son contrat, celui qui était avec l’équipe de France à l’Euro a été cédé à l’OGC Nice pour environ 5M€. A 31 ans, Clauss va entamer un nouveau chapitre de sa carrière et il le fera sous les ordres de Franck Haise, qu’il a bien connu au RC Lens.

« Peuple marseillais, au revoir et merci ! »

Jonathan Clauss aura donc passé deux saisons à l’OM. Suite à la fin de son aventure, le désormais joueur de l’OGC Nice a tenu à remercier le club phocéen et les fans olympiens, postant sur Instagram : « Peuple marseillais, j’ai eu l’honneur de porter ce maillot à 85 reprises pendant ces 2 années riches en apprentissage. Je tiens à remercier en premier lieu tous les supporters de l’OM pour cette ferveur incroyable, les dirigeants, les membres du staff, les différents entraîneurs et évidemment mes coéquipiers et ceux avec qui j’ai partagé mon quotidien pendant ces 2 saisons. Une page se tourne dans ma carrière, et je vous souhaite le meilleur. Peuple marseillais, au revoir et merci ! ».

« J’ai aussi été convaincu par le projet présenté par les dirigeants »

Ayant décidé de rejoindre l’OGC Nice, Jonathan Clauss a également justifié son choix pour les médias des Aiglons. Le néo-Niçois a alors expliqué : « C’est vrai que la possibilité de retrouver le coach a compté dans mon choix. J’ai aussi été convaincu par le projet présenté par les dirigeants du Gym et par leur confiance. J’arrive à un moment important de ma carrière. J’ai besoin d’enchaîner, de continuer à jouer une Coupe d’Europe et d’évoluer dans un contexte favorable. Je suis ambitieux, comme l’OGC Nice. Tous les ingrédients sont réunis ici et j’ai hâte de découvrir le groupe ».