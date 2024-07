Officiel - OM : Jonathan Clauss justifie son transfert

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce jeudi soir, l’OM a officialisé un départ, celui de Jonathan Clauss. Déjà poussé vers la sortie lors du mercato hivernal, l’international français était finalement resté à Marseille. Mais n’entrant pas dans les plans de Roberto De Zerbi, Clauss était à nouveau invité à s’en aller. Cette fois, son transfert a été officialisé et c’est à l’OGC Nice que le latéral droit a posé ses valises, retrouvant à cette occasion Franck Haise, qu’il avait connu au RC Lens.

Nouveau départ à l’OM ! En attendant celui d’Ismaïla Sarr pour Crystal Palace, c’est Jonathan Clauss qui a fait ses valises. « Notre latéral quitte l’Olympique de Marseille et s’engage avec l’OGC Nice. Arrivé en juillet 2022 à l’Olympique de Marseille, Jonathan Clauss a disputé durant deux saisons 85 matchs sous la tunique blanche pour un total de sept buts. En 2024-2025, il portera les couleurs de l’OGC Nice, club avec lequel il vient de s’engager. Bonne continuation Jonathan Clauss ! », annonce l’OM dans son communiqué ce jeudi soir.

Du Rouge et Noir que tout le monde 𝒂𝒊𝒎𝒆 ❤️🖤



Ces deux couleurs qui sont les 𝒕𝒊𝒆𝒏𝒏𝒆𝒔 🦅#BienvenueJonathan #OGCNice

« La possibilité de retrouver le coach a compté dans mon choix »

De son côté, l’OGC Nice a donc officialisé la signature de Jonathan Clauss, deuxième recrue estivale des Aiglons après Tanguy Ndombele. Alors que le Français s’est engagé jusqu’en 2026, le nouveau joueur de Franck Haise s’est confié au site de l’OGC Nice. Clauss a d’abord souligné l’importance de l’entraîneur, qu’il a connu à Lens, dans sa décision de rejoindre la Côte d’Azur : « C’est vrai que la possibilité de retrouver le coach a compté dans mon choix ».

« J’ai aussi été convaincu par le projet présenté par les dirigeants du Gym »

Franck Haise n’a toutefois pas tout fait dans le transfert de Jonathan Clauss. L’ex-joueur de l’OM a également expliqué : « J’ai aussi été convaincu par le projet présenté par les dirigeants du Gym et par leur confiance. J’arrive à un moment important de ma carrière. J’ai besoin d’enchaîner, de continuer à jouer une Coupe d’Europe et d’évoluer dans un contexte favorable. Je suis ambitieux, comme l’OGC Nice. Tous les ingrédients sont réunis ici et j’ai hâte de découvrir le groupe ».