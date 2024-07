Mercato : L’OM va récupérer plus de 20M€ !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après avoir vendu Vitinha, Iliman Ndiaye, Pierre-Emerick Aubameyang et Konrad de la Fuente, l’OM est sur le point de boucler deux nouveaux transferts dans le sens des départs. Celui de Jonathan Clauss, qui s'est engagé avec l’OGC Nice, est officiel et celui d’Ismaïla Sarr, attendu du côté de Crystal Palace. Ce qui va permettre au club de récupérer un peu plus de 20M€.

Dans l’optique de dégraisser son effectif, l’OM est en passe d’enregistrer deux nouveaux départs. Le prochain à s’en aller est Jonathan Clauss. Ce dernier a passé sa visite médicale ce jeudi et s'est engagé avec l’OGC Nice, qui a officialisé son arrivée, tandis qu’Ismaïla Sarr devrait retourner en Angleterre, à Crystal Palace.

L’OM peut récupérer 6M€ avec le transfert de Clauss

Ce que confirme L'Équipe, qui indique que Jonathan Clauss (31 ans), libre dans un an, quitte l’OM dans le cadre d’un transfert de 5M€, plus des bonus liés à ses performances et une qualification européenne, pouvant atteindre jusqu’à 1M€ au total. Marseille pourrait donc récupérer 6M€ avec le transfert de l’international français (13 sélections), qui a signé un contrat de deux ans avec l’OGC Nice, plus une année supplémentaire en option. Jonathan Clauss avait rejoint l’OM en provenance du RC Lens il y a maintenant deux ans pour 7,5M€ et 2M€ de bonus, dont certains n’ont pas été atteints.

L’OM limite la casse avec Sarr

En ce qui concerne Ismaïla Sarr (26 ans), sous contrat jusqu’en juin 2028, un accord de principe a été trouvé entre l’OM et Crystal Palace. L’international sénégalais (64 sélections) est proche de retourner en Angleterre, son transfert devrait rapporter 14M€ au club marseillais, plus 1M€ de bonus. Selon L’Équipe, l’OM va récupérer à peu près ce qu’il avait dépensé pour le recruter l’été dernier en provenance de Watford, et va également économiser un des plus gros salaires de l’effectif.