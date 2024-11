«C’est fini», grosse annonce mercato au PSG !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Malgré les nombreuses spéculations sur son avenir incertain au PSG et un éventuel départ lors du prochain mercato de janvier, Randal Kolo Muani a mis les choses au clair dimanche au micro de Téléfoot. L’attaquant de l’équipe de France refuse de se projet sur un nouveau challenge à l’étranger et affiche sa détermination à s’imposer au PSG.

Le PSG n’avait pas hésité à casser sa tirelire en toute fin de mercato estival 2023 pour recruter Randal Kolo Muani (25 ans), qui avait débarqué de l’Eintracht Francfort pour 90M€. Mais un an et demi après son arrivée, l’attaquant de l’équipe de France peine encore à justifier un tel investissement et ne semble même plus entrer dans les plans de Luis Enrique, qui ne lui accorde qu’un faible temps de jeu cette saison. Et il est même question d’un départ du PSG pour Kolo Muani cet hiver…

PSG : Il dénonce une fake news sur Mbappé ! https://t.co/fIKr6O2pJ4 pic.twitter.com/EbfwWhh0ER — le10sport (@le10sport) November 1, 2024

Kolo Muani ne lâche rien

Interrogé au micro de Téléfoot dimanche, Randal Kolo Muani a évoqué sa situation périlleuse cette saison au PSG : « Il faut garder le mental, à moi de continuer à travailler pour que le coach me fasse confiance. Ça fait partie de mon histoire. J'ai toujours travaillé, je n'ai jamais eu les choses facilement. Je dois travailler plus, marquer les esprits quand il fait appel à moi. À moi de donner le maximum de moi-même pour qu'il me fasse confiance », confie l’attaquant de l’équipe de France.

« Si tu lâches, c’est fini »

Et Kolo Muani poursuit en lâchant une réponse claire sur son avenir au PSG, où son contrat court jusqu’en 2028 : « Un départ cet hiver ? Non je n'ai jamais essayé de penser à ça. Il faut continuer à travailler, montrer ce que je sais faire et donner mon maximum (...) Il ne faut rien lâcher. Si tu lâches, c'est fini, tu coules ». Voilà qui est clair.