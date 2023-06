C’est annoncé, Messi va signer un contrat en or

Thomas Bourseau

Lionel Messi serait prêt à se lancer un nouveau challenge en Arabie saoudite selon The Athletic. Disposant d’une offre surréaliste d’Al-Hilal, l’Argentin serait de plus en plus intéressé par la Saudi Pro League et devrait rapidement donner une réponse.

Ces dernières semaines, l’ AFP lâchait une bombe concernant l’avenir de Lionel Messi qui était alors toujours contractuellement lié au PSG : entre Messi et l’Arabie saoudite, l’affaire est conclue. Voici l’information communiquée par l’AFP , mais qui avait été dans la foulée démentie par Jorge Messi en personne sur Instagram , qui n’est autre que le père et représentant de Lionel Messi.

Le Barça tenu en échec pour Messi, direction l’Arabie saoudite ?

The Athletic fait un point sur l’avenir de Lionel Messi ce lundi et annonce que La Pulga aimerait avoir une réponse pour son avenir dès la semaine prochaine. Au passage, il est spécifié que le septuple Ballon d’or refuserait d’attendre indéfiniment l’offre du FC Barcelone. Direction l’Arabie saoudite ? Ce serait l’option la plus probable à ce jour selon le média britannique.

PSG : Messi s’en va, les hommages pleuvent https://t.co/XlBD7CVIsw pic.twitter.com/bwB9S63ebo — le10sport (@le10sport) June 5, 2023

Un contrat de 400M€ par saison à Al-Hilal ? Emballé, Messi va parler