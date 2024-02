Ce transfert du PSG plombé par un accord XXL ?

Amadou Diawara

Khephren Thuram aurait la cote sur le marché. En plus du PSG, plusieurs écuries de Premier League seraient tombées sous le charme du crack français de 22 ans. Et malheureusement pour le club de la capitale, Manchester United aurait un atout non-négligeable pour le transfert de l'international français.

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2025 avec l'OGC Nice, Khephren Thuram aurait séduit le PSG. En effet, la direction parisienne s'est intéressée au crack de 22 ans lors des dernières fenêtres de transferts. Et le club de la capitale n'aurait pas encore tiré un trait définitif sur Khephren Thuram. « Khephren Thuram ? Il y a clairement de l'intérêt pour lui. Le PSG étant un nom qui s'est intéressé à lui dans le passé, donc il est un club à surveiller » , a expliqué Jonathan Johnson à Caught Offside . Toutefois, le PSG serait loin d'être seul sur ce dossier.

Arsenal et Liverpool en pincent pour Thuram

Etincelant avec l'OGC Nice ces derniers mois, Khephren Thuram aurait de nombreux admirateurs en Premier League. « Arsenal est le dernier club à être lié à Khephren Thuram, qui continue de briller à Nice. Il est évident qu'il intéresse un certain nombre de grands clubs européens depuis un certain temps, notamment Liverpool. Cependant, une chose complique un éventuel transfert vers la Premier League : le lien entre INEOS, propriétaire de Nice, et Manchester United, dirigé par Sir Jim Ratcliffe, qui a acquis une participation minoritaire dans le club, et elle devrait s'accroître dans les années à venir », a ajouté Jonathan Johnson. Par conséquent, Manchester United tiendrait la corde dans le dossier Thuram.

Direction Manchester United pour Thuram ?