Mercato - PSG : Le transfert de Mbappé plombé par deux stars ?

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Kylian Mbappé serait dans le viseur du Real Madrid, qui aimerait boucler un transfert à la fois libre et gratuit cet été. Toutefois, l'arrivée du Français au Santiago Bernabeu pourrait capoter à cause de deux joueurs merengue : Vinicius Jr et Jude Bellingham.

Lié au PSG jusqu'au 30 juin, Kylian Mbappé peut négocier un transfert libre et gratuit avec le club de son choix depuis le 1er janvier. Conscient de la situation, le Real Madrid serait en embuscade pour boucler une opération XXL à 0€ cet été. Toutefois, Kylian Mbappé serait encore loin d'avoir signé à la Maison-Blanche . En effet, cette transaction pourrait ne jamais se concrétiser à cause de Vinicius Jr et de Jude Bellingham.

«Vinicius ne va pas perdre sa place à gauche»

Pour Caught Offside , Jonathan Johnson a fait un point sur le potentiel transfert de Kylian Mbappé vers le Real Madrid. Selon le journaliste de CBS Sports , le club merengue pourrait renoncer à la star du PSG pour le bien de Vinicius Jr et de Jude Bellingham. « L'attaque du Real Madrid est déjà très forte cette saison, et on peut se demander quelle est la place de Mbappé dans tout ça. L'équipe d'Ancelotti a joué sans véritable avant-centre, et cela semble être l'idéal pour eux, avec Vinicius à gauche, Rodrygo de l'autre côté, et Jude Bellingham au milieu » , a précisé Jonathan Johnson, avant d'en rajouter une couche.

«Cela pourrait réduire l'influence de Bellingham»