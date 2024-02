PSG - Real Madrid : Coup de théâtre pour Mbappé ?

Hugo Chirossel

Alors qu’il arrive à la fin de son contrat avec le PSG, Kylian Mbappé est annoncé avec insistance vers un départ en direction du Real Madrid, qui souhaite s’attacher ses services depuis plusieurs années. Cependant, l’international français n’aurait en réalité pas encore pris de décision définitive et la suite de la saison en cours pourrait s’avérer décisive.

« Mbappé à Paris, c’est fini . » Dans l’ After Foot sur RMC , Daniel Riolo a confirmé la tendance en ce qui concerne l'avenir de Kylian Mbappé. Selon le journaliste, on se dirige bel et bien vers un départ du capitaine de l’équipe de France à la fin de la saison, lorsqu’il arrivera au terme de son contrat avec le PSG.

Rien d’acté du côté de Mbappé ?

L’annonce officielle quant à elle se fait toujours attendre et d’après Jonathan Johnson, Kylian Mbappé n’aurait rien décidé de manière définitive. Dans sa chronique pour Caught Offside , le journaliste de CBS Sports indique que l’attaquant de 25 ans n’aurait pas encore fait son choix, que ce soit concernant un départ au Real Madrid ou une prolongation avec le PSG.

« Au moment où on aura décidé tous les deux, on vous le dira »