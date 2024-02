Coup de théâtre pour Mbappé, une folie est réclamée

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé n'a toujours pas officiellement tranché pour son avenir. L'option d'une prolongation au PSG est toujours à l'étude, comme celle d'un départ libre vers le Real Madrid. Mais encore faut-il que le crack de Bondy accepte de faire un effort colossal sur son salaire.

L'avenir de Kylian Mbappé continue de faire parler. Et pour cause, son contrat s'achève en juin prochain et il ne semble pas encore avoir tranché. Une prolongation au PSG ou un départ libre vers le Real Madrid semblent être les deux principales options. Mais si la seconde est retenue, Kylian Mbappé devra faire un sacré effort comme l'annonce Josep Pedrerol.

«Si Mbappé accepte de baisser ses exigences, le Bernabéu l'accueillera à bras ouverts»

« Désormais, le Real Madrid peut s'offrir le luxe de fixer les conditions et les délais. Si Mbappé accepte de baisser ses exigences, le Bernabéu l'accueillera à bras ouverts et il comprendra que, cette fois, il a fait passer Madrid avant l'argent. Il saura qu'il a décidé avec son cœur et non avec son portefeuille », assure le journaliste espagnol dans sa chronique pour SPORT , avant de poursuivre.

«Sinon, il devra chercher une porte de sortie en Premier League»