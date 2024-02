PSG : «Il avait envie d’emplâtrer tout le monde», révélations chocs sur le père de Mbappé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Wilfrid Mbappé a le sang chaud. L'été dernier, le père de Kylian Mbappé a perdu ses nerfs après avoir pris connaissance de la décision du PSG. Le club parisien n'avait pas hésité à mettre au placard l'international français en raison de son refus de prolonger son contrat. Une mise à l'écart qui a sorti de ses gonds le clan Mbappé.

L'été 2023 a été agité pour Kylian Mbappé. En refusant d'activer la clause de prolongation présente dans son contrat, le joueur du PSG n'imaginait certainement pas une telle réaction de la part de Nasser Al-Khelaïfi. « Notre position est très claire et je ne vais pas la répéter à chaque fois. Si Kylian veut rester, nous, on veut qu'il reste mais il a besoin de signer un nouveau contrat. On ne peut laisser quelqu'un, le meilleur joueur au monde aujourd'hui, partir gratuitement » avait lâché le président du PSG.

Mbappé : Le PSG prépare une folie à 240M€ ! https://t.co/LfgE4H6T2I pic.twitter.com/lhVgtFoZOd — le10sport (@le10sport) February 12, 2024

Le père de Mbappé explose

Le président du PSG est passé des paroles aux actes en plaçant Kylian Mbappé dans le loft. Depuis, la situation est revenue à la normale. Mais sur le coup, cette décision a provoqué la colère de Wilfrid Mbappé, le père de Kylian Mbappé. Comme l'explique Christian Jeanpierre, proche de la famille Mbappé, cela aurait pu dégénérer.

« Wilfrid Mbappé était fâché »