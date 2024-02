Mbappé : Le PSG prépare une folie à 240M€ !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que l'avenir de Kylian Mbappé est toujours incertain, le PSG est dans l'obligation d'envisager un scénario dans lequel l'attaquant français quitterait le club pour s'engager avec le Real Madrid. Dans cette optique, le club parisien s'intéresse à plusieurs joueurs et serait disposé à lâcher 120M€ pour Victor Osimhen, ainsi que pour Rafael Leao.

L'avenir de Kylian Mbappé étant toujours incertain, le PSG est contraint d'envisager l'avenir sans son attaquant vedette. Et pour cause, le contrat du capitaine des Bleus s'achève en juin prochain. Et pour le remplacer, le club de la capitale semble avoir différentes options sur le marché.

PSG : Mbappé recale le Real Madrid, sa place est prise https://t.co/O3OsPfP8ov pic.twitter.com/DX7EKY9wkt — le10sport (@le10sport) February 12, 2024

Le PSG va lâcher 120M€ pour Osimhen ?

Selon les informations de La Repubblica , l'une d'entre elles mènerait à Victor Osimhen. L'attaquant du Napoli est annoncé dans le viseur du PSG depuis plusieurs mois, mais l'été prochain, le club parisien serait prêt à lâcher 120M€ pour recruter l'attaquant nigérian dont Luis Campos connaît très bien l'entourage puisqu'il l'avait recruté au LOSC avant de le vendre à Naples.

Une offre similaire pour Rafael Leao ?

Mais ce n'est pas tout. En effet, toujours d'après le média italien, le PSG préparerait un investissement similaire pour Rafael Leao. Au total, ce sont donc 240M€ qui pourraient être investis pour compenser le départ de Kylian Mbappé.