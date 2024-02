Le transfert à 115M€ que veut boucler le PSG !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Déjà cité parmi les cibles hivernales du Paris Saint-Germain, Bruno Guimaraes n’a pas posé ses valises dans la capitale, comme vous l’avait révélé le10sport.com. En revanche, la formation parisienne accélérer dans les prochains mois alors que le départ du milieu de Newcastle au terme de la saison semble inéluctable.

Disposant d’une clause libératoire à 115M€, Bruno Guimaraes a fait parler de lui sur le mercato hivernal, son nom circulant du côté du PSG. Cependant, comme vous l’avait révélé le10sport.com, le milieu brésilien de 26 ans n’a pas posé ses valises dans la capitale alors qu’aucune démarche concrète n’avait été entamée. La situation pourrait toutefois évoluer dans les prochains mois, Bruno Guimaraes étant toujours suivi par le PSG.

Bruno Guimaraes en haut de la liste du PSG ?

D’après le journaliste Jonathan Johnson, le PSG va en effet surveiller de près Bruno Guimaraes en vue de la saison prochaine. « C’est un joueur qui figure sur la liste du PSG et qui sera certainement pris en compte pour déterminer les cibles prioritaires de l'été », a-t-il confié sur le site CaughtOffside . Une piste qu’il valide par ailleurs.

« Il semble être le candidat idéal »