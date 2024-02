Mbappé : Le conflit qui va sauver le PSG

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Toujours annoncé dans le viseur du Real Madrid, Kylian Mbappé voit son contrat s'achever en juin prochain avec le PSG. Néanmoins, plus le temps passe, plus la question de la nécessité de recruter l'attaquant français se pose. Il faut dire qu'à son poste, un certain Vinicius Junior flambe.

En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé semble être au cœur d'un choix cornélien entre une prolongation au PSG ou une signature libre vers le Real Madrid. Mais la seconde option présente des risques sur le plan sportif comme l'assure Jonathan Johnson qui insiste sur le fait que l'attaque madrilène est déjà très solide.

«Il donc possible que Mbappe rompe cet équilibre»

« L'attaque madrilène fait clairement partie des meilleures du football mondial à l'heure actuelle, et il est donc possible que Mbappe rompe cet équilibre, ou du moins que quelqu'un d'autre soit perdant dans cette situation », rappelle le journaliste pour Caught Offside , avant d'assurer qu'un conflit serait inévitable avec Vinicius Junior.

«Le conflit le plus concerne Vinicius sur le côté gauche»