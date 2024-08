Ce transfert du PSG plombé par le boss de l'OL ?

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2025 avec l'OL, Rayan Cherki est plus que jamais sur le départ. Ayant coché le nom du joueur il y a plusieurs mois, le PSG serait prêt à boucler sa signature avant la fin du mercato estival. Toutefois, les négociations entre les deux clubs seraient compliquées, et ce, à cause de John Textor.

Rayan Cherki est engagé avec l'OL jusqu'au 30 juin 2025. Parfaitement conscients de la situation de leur numéro 18, les Gones feraient tout leur possible pour le vendre cet été. En effet, les dirigeants lyonnais refuseraient de voir Rayan Cherki partir librement et gratuitement dans un an. Et pour ne pas voir le transfert de la pépite de 21 ans capoter à cause d'une blessure, l'OL l'aurait mise à l'écart du groupe de Pierre Sage ce lundi, comme révélé par L'Equipe. Ce qui pourrait profiter au PSG.

EXCLU - Mercato : L’OGC Nice tente un attaquant de Premier League https://t.co/TraSZj1OKW pic.twitter.com/mKeKwaTwOb — le10sport (@le10sport) August 19, 2024

Le PSG s'intéresse toujours à Cherki

Selon les informations du Parisien, le PSG serait toujours intéressé par Rayan Cherki. Ainsi, Luis Campos pourrait lancer les grandes manoeuvres pour boucler le transfert du jeune attaquant français avant le 1er septembre, date de la fin du mercato estival. Toutefois, l'affaire pourrait capoter à cause de John Textor. En effet, les négociations entre le PSG et l'OL seraient très compliquées, et ce, parce que le président lyonnais a critiqué la gestion des droits télé. Des critiques qui visaient directement son homologue parisien, Nasser Al-Khelaïfi.

Le PSG privé de Cherki à cause de Textor ?

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le PSG a coché le nom de Rayan Cherki il y a plusieurs mois. Luis Enrique étant convaincu par le potentiel du joueur. Toutefois, la direction du PSG a fait une croix sur Rayan Cherki cet été. Alors que Désiré Doué a signé à Paris, l'attaquant de l'OL ne fait plus partie des plans du club rouge et bleu.