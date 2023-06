Benzema : Le Real Madrid a trouvé son remplaçant, c’est confirmé

Pierrick Levallet

Une page se tourne au Real Madrid. Karim Benzema, qui a signé en Arabie Saoudite, n'évoluera plus dans la capitale espagnole la saison prochaine. Depuis, la Casa Blanca lui cherche son remplaçant. Le nom d'Harry Kane est revenu plusieurs fois au cours des dernières semaines. Et la tendance semble se confirmer petit à petit.

Le Real Madrid en pince sérieusement pour Harry Kane

À en croire les informations de Relevo , Harry Kane figurerait en haut de la liste du Real Madrid pour remplacer Karim Benzema. Le conseil d’administration du club madrilène estimerait qu’il a le profil idéal en raison de son expérience et de son style de jeu. De plus, Carlo Ancelotti adorerait l’international anglais. Le buteur de 29 ans serait donc la priorité de la Casa Blanca pour se renforcer offensivement cet été.

