PSG : Mbappé veut claquer la porte, un plan machiavélique est dévoilé

Pierrick Levallet

Engagé avec le PSG jusqu'en juin 2024, Kylian Mbappé est au centre des spéculations sur le mercato. Alors qu'il ne lèvera pas son option pour prolonger jusqu'en 2025, l'international français est de nouveau annoncé au Real Madrid. D'ailleurs, la star de 24 ans préparerait un plan machiavélique avant de s'envoler pour la capitale espagnole.

Le feuilleton Mbappé est totalement relancé. Alors qu’il a prolongé en mai 2022 et que Nasser Al-Khelaïfi annonçait qu’il était lié jusqu’en 2025, l’international français n'est en réalité sous contrat que jusqu’en juin 2024 et bénéficie d’une option supplémentaire à lever à son gré. Et alors que le mercato estival a ouvert ses portes il y a quelques jours, le capitaine de l’équipe de France a pris une grande décision pour son avenir.

PSG : Mbappé prépare son transfert avec une incroyable stratégie ? https://t.co/kdvYTMGwxr pic.twitter.com/3Bw5EPJVon — le10sport (@le10sport) June 26, 2023

Le PSG va devoir trancher sur le mercato

Kylian Mbappé a fait savoir au PSG à travers une lettre qu’il ne comptait pas lever son option pour prolonger jusqu’en 2025. Le club de la capitale doit donc prendre une décision cet été, entre le garder et le laisser filer libre en juin 2024 ou le vendre. Le Real Madrid se tiendrait à l’affût en attendant que la direction parisienne tranche. La star de 24 ans, elle, aurait un plan machiavélique pour son transfert.

Mbappé va toucher le jackpot