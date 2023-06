PSG : Mbappé prépare son transfert avec une incroyable stratégie ?

Benjamin Labrousse

Après avoir appris qu'il ne souhaitait pas étendre son contrat jusqu'en 2025, le PSG pourrait désormais chercher à vendre Kylian Mbappé. Et pour cause, l'attaquant français pourrait se retrouver libre en 2024 et rejoindre gratuitement le Real Madrid. Et si le numéro 7 a affirmé à plusieurs reprises qu'il serait parisien l'an prochain, certains y voient là une étonnante stratégie de communication.

Cet été, les plus beaux coups du mercato estival risquent d'être masqués par un long feuilleton. De manière similaire à l'année dernière, Kylian Mbappé se retrouve au centre de l'attention après avoir indiqué au PSG qu'il n'activerait pas son option de prolongation de contrat jusqu'en 2025. Le Real Madrid souhaite désormais définitivement boucler sa signature, et pourrait employer les grands moyens dès cet été concernant le capitaine de l'équipe de France.

Kylian Mbappé affirme rester au PSG cet été

Kylian Mbappé lui, a toujours été clair dans sa communication. Il ne souhaite pas étendre son contrat jusqu'en 2025 comme il l'avait affirmé à l'AFP , mais souhaite rester au PSG la saison prochaine. A plusieurs reprises, l'attaquant français ou son entourage ont fait savoir que ce dernier restera quoi qu'il arrive parisien la saison prochaine. Simple coup de bluff ? Possible...

Mbappé utiliserait une stratégie de communication pour son transfert